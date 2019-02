Ambrosini sul terzo posto dell'Inter: "Se non cambia passo, rischia il sorpasso del Milan e delle altre inseguitrici"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così della corsa Champions e del terzo posto dell'Inter: "Sì, la Champions se la stanno giocando decisamente in tanti. In un campionato dominato al vertice dalla Juve e con un Napoli all’altezza, la sfida per guadagnarsi la Champions sta diventando meravigliosa. Un campionato nel campionato davvero avvincente. Il terzo posto dell'Inter? Dopo la sconfitta col Bologna, avevo detto che il terzo posto con largo margine può aver fatto rilassare la squadra. Sono mancati guizzi, cambi di ritmo, la manovra stenta troppo e Icardi non sta trovando il gol. Ora i nerazzurri sono dentro in pieno, in questa bagarre. E se non cambiano passo e non ricaricano le pile, rischiano il sorpasso del Milan e delle altre inseguitrici. Ma l’Inter resta strutturalmente forte, con un tecnico molto preparato. Può reagire".