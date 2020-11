Amelia su Milan-Fiorentina: "Grande qualità in campo, i rossoneri stanno facendo molto bene"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, è intervenuto a Radio Bruno e sul prossimo match tra Milan e Fiorentina ha dichiarato: "I rossoneri stanno facendo molto bene - riporta firenzeviola.it -. Mi aspetto una gara strategica, però poi visto la tanta qualità in campo credo che possa accendersi per giocate dei singoli, che ci sono sia da una parte che dall’altra".