Ancelotti e il Liverpool: "I tifosi del Milan mi chiedono di vincere per non farli arrivare a 7..."

Open media in casa Real Madrid verso la finale Champions, Carlo Ancelotti parla della sua storia contro il Liverpool. "Ci siamo incontrati tante volte. Nel 1984 mi sono infortunato ed è stata una tragedia perdere a Roma contro il Liverpool e un'altra tragedia nel 2005, una finale che sembrava vinta e abbiamo perso ai rigori. Come diceva Salah, la vendetta del 2007 e ora di nuovo. È un club che rispetto. Anfield è una delle cose più belle che abbia mai visto per come spinge la squadra. Ho trascorso due anni dall'altra parte di Liverpool e mi sono divertito moltissimo con l'Everton, sono riuscito a vincere ad Anfield dopo 21 anni. È una squadra che mi piace per l'atmosfera, la sua storia, Bob Paisley... È una squadra storica. I miei amici milanesi mi dicono di non farli vincere perché arriverebbero a sette come il Milan. Ho extra motivazione per questa partita".