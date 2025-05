Ancelotti: "Il Real Madrid, come il Milan, mi rimarrà nel cuore più di altri club"

"Tutte le porte sono aperte per lui. Ha fatto un ottimo lavoro lì e sono sicuro che gli si apriranno molte porte. Alonso ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori al mondo": con queste parole il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa odierna che precede il Clasico contro il Barcellona, ha commentato i rumors che gli sono stati riportati dai giornalisti, sul possibile approdo di Xabi Alonso sulla panchina oggi occupata da lui stesso. Come per dire: uno come Xabi Alonso in questo momento della carriera, potrebbe essere adatto ad allenare qualsiasi squadra, Real compreso.

Poi ha continuato sottolineando il proprio amore per il club che sta guidando: "La luna di miele fra me e questo club continua e continuerà per sempre. Non c'è altro da aggiungere. Madrid, come Milano, mi rimane nel cuore più di altre, è normale. La luna di miele continua; come in tutte le relazioni, all'inizio c'è molta passione e poi arrivano altre cose, cresce l'affetto... Sarà una luna di miele fino all'ultimo giorno della mia vita", ha spiegato.

Per quanto riguarda la partita contro i blaugrana, Ancelotti ha detto: "Giocare contro il Barcellona è sempre complicato, ancora di più in questa stagione, anche se nell'ultima partita lo è stato un po' meno. Dobbiamo difendere molto bene, perché loro sono una squadra che inchioda qualsiasi avversario nella propria metà campo, non solo noi. Non esiste una squadra perfetta. Avremo le nostre occasioni e l'obiettivo è sfruttarle", ha analizzato Ancelotti.

E quando gli è stato chiesto di scegliere tre partite tra le 349 che ha affrontato con il Real Madrid, non ha esitato: "Lisbona, Parigi e Wembley".