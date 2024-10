Ancelotti: "Mbappé ha risolto i suoi problemi. Ecco perché Guler gioca poco"

Giornata di vigilia in casa Real Madrid. A presentare la sfida col Villarreal è intervenuto come di consueto in sala stampa l'allenatore merengue Carlo Ancelotti. Queste le sue principali dichiarazioni sulla nona giornata del massimo campionato spagnolo e su altri temi d'attualità: "È una squadra che sta facendo molto bene, per noi è un'occasione per ritrovare automatismi, per giocare di nuovo bene a calcio", ha detto il tecnico italiano in conferenza. "Questa sconfitta è un'opportunità, ma solo se ne approfittiamo e reagiamo bene. Abbiamo fatto autocritica".

Critiche esagerate: "Ognuno può pensare quello che vuole. Ci sono momenti in cui devi riconnetterti, devi farlo presto. A volte un buon risultato ti fa credere di essere invincibile, ma una sconfitta ti riconnette con la realtà. Non siamo ancora al livello abituale, abbiamo giocatori che non sono al massimo della forma. Manca l’intensità difensiva e la circolazione della palla in avanti. Siamo reduci da una striscia di 40 partite senza perdere in campionato; se succederà saremo tristi ma cercheremo soluzioni".