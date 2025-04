Ancelotti-Real è finita. Suggestioni Milan e Roma: ritorno al passato per Carletto?

"Ora siamo in lotta per LaLiga, abbiamo la finale di Coppa, abbiamo la Coppa del Mondo per Club... È una stagione infinita, ma dobbiamo rialzarci, è un'altra parte del calcio a cui non siamo abituati. Il mio futuro? Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo" ha detto Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ma con il futuro appeso a un filo.

È la dura legge di essere allenatore dei Blancos: quando non vinci l'esonero appare la cosa più scontata. E anche Carlo, nonostante le tante vittorie, sembra non esserne esente. E allora si inizia a parlare del suo futuro con La Gazzetta dello Sport che lancia due suggestioni importanti per il futuro del tecnico: perché Milan e Roma non riportano in Italia Carletto?

Riecheggiano delle vecchie direzioni di Ancelotti: "Tornerò alla Roma prima o poi. Sono in debito in debito con il club giallorosso, è una squadra che mi ha fatto divertire". E sui rossoneri: "Il Milan ha segnato la mia vita. Ho giocato e allenato in tanti club ma il Real e il Milan per me hanno qualcosa di speciale". Ecco che in estate qualcosa, in una o nell'altra direzione potrebbe muoversi. Forse è per questo che né i giallorossi né i rossoneri hanno scoperto le carte per l'allenatore del futuro. E sognare non costa nulla...