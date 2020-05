André Silva sulla ripresa della Bundesliga: "Veniamo sottoposti spesso a tamponi, mi sento sicuro a giocare"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, André Silva, attaccante dell'Eintracht Francoforte, ha parlato così della ripresa della Bundesliga: "In Germania ci si è mossi con grande attenzione. Si guarda ai club, che sono imprese, ai giocatori e a tutti i collaboratori: siamo messi nelle condizioni di lavorare bene, senza avere altri pensieri. Abbiamo regole alle quali attenerci. Veniamo sottoposti spesso a tamponi. Quindi sì, mi sento al sicuro. Inoltre riprendere a giocare era importante per difendere il nostro mondo e far sì che ci sia un lieto fine per tutte quelle persone che vivono di calcio".