Antonini e il rapporto con Kaká: "Un'amicizia che va oltre il calcio"

Durante la sua chiacchierata con Mauro Suma in diretta Instagram, Luca Antonini ha parlato del suo rapporto con Kaká: "Mi sono affezionato subito a lui l’anno in cui arrivai al Milan, nel 2008. Siamo nati nello stesso anno anno, parlavamo tanto e avevamo un gran bel rapporto che ho mantenuto nel corso degli anni. È un’amicizia che va oltre il calcio. Quando tornò al Milan mi ricordo di un’intervista in cui disse che era dispiaciuto di non poter più giocare con me perché io ero appena andato via, al Genoa. È una cosa che mi tengo nel cuore”.