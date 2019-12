Arsenal, Ancelotti medita un ritorno in Premier League

Sono ore calde a Napoli sul fronte allenatore. Carletto Ancelotti, indimenticato ex dalle parti della Milano rossonera, non sta navigando in buone acque e alla vigilia della partita con il Genk sembra ad un passo dall'addio. Il pessimo inizio di stagione del suo Napoli oltre a diverse frizioni con spogliatoio e società avrebbero portato a quello che qualche mese fa sembrava impronosticabile: un clamoroso esonero. Se al posto di Ancelotti il Napoli sembrerebbe aver scelto uno dei suoi allievi, Gennaro Gattuso, proprio il tecnico emiliano non sembrerebbe disposto a restare fermo a lungo ma anzi sarebbe pronto a cogliere una nuova avventura in panchina. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Mattino, infatti, Carletto potrebbe fare ritorno in Premier League all'Arsenal, club in cerca di rilancio e alla ricerca di una nuova guida tecnica.