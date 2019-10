Baggio: "Nel gennaio del 1998 dissi no all'Inter. Non potevo lasciare Bologna"

La Gazzetta dello Sport pubblica un pensiero, un aneddoto o una sensazione di alcuni dei giocatori più rappresentativi della storia del Bologna, in occasione del centodecimo anniversario della nascita del Club. Al riguardo, il Divin Codino, Roberto Baggio, ricorda: "Era dicembre inoltrato e Ulivieri aveva deciso di mettermi in panchina per la partita di San Siro contro il Milan. Non mi fece felice. Pochi giorni dopo si fece avanti l' Inter. Pensai e ripensai: dissi no, a Bologna ci sono decine di migliaia di persone che hanno speso soldi e fatto l' abbonamento per me, non posso tradirle per tutto l' oro del mondo. Finisco la mia stagione qui".