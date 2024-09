Balotelli resta senza squadra: offerto ai Kerala Blasters, no del club indiano

Mario Balotelli è ancora senza una squadra. L'attaccante, che in passato ha vestito le maglie, tra le altre, di Milan, Inter, Marsiglia, Manchester City, Liverpool, Monza e Brescia, non è stato preso in considerazione dai Kerala Blasters. Secondo quanto riportato dal Times of India, Super Mario, reduce dall'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor, è stato proposto al club che milita nella massima serie del campionato di calcio indiano, ma quest'ultimo ha declinato l'offerta per due motivi principali: il primo è perché sostengono che non sia un obiettivo realistico, il secondo invece riguarda le sue tante vicessitudini fuori dal campo, che sono state ritenute troppo difficili da gestire.

Di seguito l'elenco degli svincolati più appetibili sul mercato:

Portieri

Jiri Pavlenka - Rep. Ceca, 32 anni

Keylor Navas - Costa Rica, 37 anni

Sergio Rico - Spagna, 31 anni

Difensori

Sergio Ramos - Spagna, 38 anni

Joel Matip - Camerun, 33 anni

Adama Soumaoro - Francia, 32 anni

Marlon - Brasile, 28 anni

Youcef Atal - Algeria, 28 anni

Ghislain Konan - Costa d'Avorio, 28 anni

Serge Aurier - Costa d'Avorio, 31 anni

Cedric - Portogallo, 33 anni

Brandon Williams - Inghilterra, 24 anni

Filip Benkovic - Croazia, 27 anni

Simon Kjaer - Danimarca, 35 anni

Reggie Cannon - USA, 26 anni

Centrocampisti

Adrien Rabiot - Francia, 29 anni

Yusuf Yazici - Turchia, 27 anni

André Gomes - Portogallo, 31 anni

Dele Alli - Inghilterra, 28 anni

Grzegorz Krychowiak - Polonia, 34 anni

Davy Klaassen - Olanda, 31 anni

Antonio Candreva - Italia, 37 anni

Rafinha - Brasile, 31 anni

Miralem Pjanc - Bosnia, 34 anni

Eduard Michut - Francia, 21 anni

Francis Coquelin - Francia, 33 anni

Ivan Perisic - Croazia, 35 anni

Attaccanti

Anthony Martial - Francia, 28 anni

Eric-Maxim Choupo-Moting - Camerun, 35 anni

Wissam ben Yedder - Francia, 34 anni

Alireza Jahanbakhsh - Iran, 31 anni

Mario Balotelli - Italia, 34 anni

Stefano Okaka - Italia, 34 anni

Mattia Destro - Italia, 33 anni

Maxi Gomez - Uruguay, 28 anni

Adam Ounas - Algeria, 27 anni

Joao Pedro - Italia, 32 anni

Robin Quaison - Svezia, 30 anni

Artem Dzyuba - Russia, 36 anni

Mariano Diaz - Rep. Dominicana, 31 anni

Isacc Success - Nigeria, 28 anni