Baresi: "Considero Milano la mia città, in rossonero ho vinto tutto"

Intervistato da Marca, Franco Baresi ha parlato così del Milan e di Milano: "Milano è una vita, una passione. Sono venuto qui quando ero un adolescente e ho vinto tutto ciò che potevo. Penso alla mia infanzia, ai passi che dovevo fare e agli ostacoli che dovevo superare... Sono arrivato da adolescente e ora, a 60 anni, sono un po' più maturo e saggio. Ho vissuto molte cose con il Milan, sia come calciatore che come dirigente. Ho incontrato molte persone lungo il percorso che mi hanno fatto crescere e che mi hanno aiutato a migliorare molto. Considero Milano la mia città, di cui mi piace la sua cultura, il suo cibo e la sua arte. È un luogo in cui continuare a crescere".