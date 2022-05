Bari, per l'attacco idee Donnarumma e il prodotto Milan Tsadjout

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizierà probabilmente dall'attacco la ristrutturazione della rosa del Bari. Per affrontare da protagonista la prossima Serie B il club pugliese ha bisogno di certezze in zona gol e per questo motivo è già partita la caccia al nome nuovo. Alfredo Donnarumma della Ternana è stato il primo profilo emerso, ma non è chiaramente l'unico nel mirino del ds Ciro Polito.

Un altro, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è quello di Frank Tsadjout, 22enne di proprietà del Milan nella stagione appena conclusa nelle fila dell'Ascoli che detiene un diritto di riscatto a fronte di un controriscatto rossonero.

Nicolò Cambiaghi, scuola Atalanta, appena rientrato dal prestito al Pordenone è il nome alternativo.