Berlusconi: "Amichevole Monza-Milan? Non ci abbiamo ancora pensato, prima la nostra squadra..."

In merito alla possibilità di vedere un'amichevole tra il suo Monza e il Milan, Silvio Berlusconi ha dichiarato al canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Per ora non ci abbiamo ancora pensato. Prima il Monza deve iniziare a giocare come vogliamo. Non appena saremo convinti che il Monza sia in grado di non sfigurare contro una squadra di Serie A come il Milan allora chiederemo al presidente rossonero di fare un'amichevole".