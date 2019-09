Berlusconi: "Suso un campione. Milan? Dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso"

Al termine del quinto successo in altrettante partite giocate in campionato, ottenuto dal suo Monza sul campo del Lecco, Silvio Berlusconi - proprietario dei biancorossi - è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com: “È un record per il Monza, abbiamo cominciato bene. Il derby perso dal Milan ieri sera? Non parliamo del Milan, guardiamo al futuro. Non sono riuscito a seguirlo in televisione, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso. Giampaolo consigliato? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (ridendo indica Galliani, ndr). La colpa è sua. No, in realtà non l’abbiamo consigliato né io né lui. L’ha scelto il Milan e appariva a tutti un ottimo allenatore. Non lo conosco, non posso dare nessun giudizio su di lui. La convince Suso? È un grande campione, deve giocare da seconda punta o dietro le due punte, ma devono metterlo nelle condizioni di ricevere palla, cosa che finora non si è verificata. Boban e Maldini nelle nuove vesti dirigenziali? Passiamo alla prossima domanda… Dico solo che da giocatori li ho tifati”.