Bierhoff: "Ibra e Rangnick? Due personalità forti con idee chiare, è da dimostrare quanto possano andare d’accordo"

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero e direttore delle nazionali tedesche, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del futuro di Ibrahimovic con il possibile arrivo di Rangnick al Milan: "A Rangnick piace più il gioco dei giovani, aggressivo, veloce, con molto pressing. C’è da vedere Ibra quanta voglia ha. Sono due personalità forti con idee chiare, è da dimostrare quanto possano andare d’accordo. Ibra ha qualità incredibili. Fisicamente ci sta che continui, ma un’altra cosa è la testa. Io mi resi conto che non avevo più la grinta di dare il massimo. Lui ha più talento naturale di me.Ma se arriva Rangnick, è da valutare. Lui è un tipo concreto, chiaro. Se uno non segue i suoi programmi è fuori, e sarà interessante vedere se due grandi personalità si mettono insieme".