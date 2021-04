Blomqvist sul Milan: "Sfortunato contro lo United, la qualificazione in Champions è fondamentale"

Jesper Blomqvist, ex di Milan e Parma, ha parlato così a Tuttosport della squadra rossonera e di quella gialloblu in vista del match di domani sera: "I rossoneri sono partiti forte all’inizio della stagione, adesso forse accusano un po' di fatica. Ma anche se è dura, possono tranquillamente competere per approdare in Champions League. Contro il Manchester United sono stati sfortunati, avrebbero potuto passare il turno. Il Parma spero che si salvi e che possa costruire un team vincente, come quello degli anni ’90. C’è una nuova proprietà ed è importante per il futuro della società. Quanto è importante per il Milan centrare l’obiettivo Champions League? È fondamentale sia per il ritorno economico, sia per il prestigio della società. Se disputi la competizione più importante a livello di club in Europa, risulti anche più attrattivo per gli altri calciatori. Per quelli attuali poi l’approdo in Champions può solo che fare bene. Si matura esperienza solo partecipando a tale torneo. E si capisce dove si deve migliorare per fissare futuri obiettivi".