Boateng e il Moonwalk a San Siro: "Serata pazzesca, non mi ero preparato"

Kevin-Prince Boateng, ex giocatore rossonero, ha commentato così a DAZN la festa scudetto del Milan a San Siro nel 2011 in cui ha fatto il Moonwalk vestito da Michael Jackson: "Serata pazzesca. Non mi ero preparato, me l’han detto poco prima della partita che l’avrei fatto: non ero preparato, all’ultimo ho scoperto che c’era il vestito pronto ed un palco, quindi è stato tutto naturale, è uscito così. Forse è stato il momento con più pressione della mia carriera: 85 mila persone che mi fissavano! Michael Jackson rappresenta tutto per me: ho pianto come un bambino quando è morto, le sue canzoni sono state fondamentali per la mia vita, è un idolo, un mito per me".