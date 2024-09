Boban: "Il Milan deve giocare con il 4-3-3. Fonseca? Il problema dei rossoneri è il gioco che per ora non esiste"

vedi letture

Zvonimir Boban, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Paulo Fonseca e del suo lavoro sulla panchina del Milan: "Rispetto tanto il lavoro fatto da Fonseca allo Shakhtar , al Lilla e al suo inizio a Roma. È appena arrivato a Milano e bisogna dargli tempo, ma quello che mi preoccupa è che non abbia ancora la certezza che questa squadra può e deve giocare solamente con il 4-3-3, con Bennacer (quando rientrerà) davanti alla difesa e non in panchina.

Così le mezzali possono dare equilibrio e aiuto agli esterni super offensivi come Leao e Pulisic. Reijnders non può giocare a due in mezzo, Loftus non è creativo per fare il dieci. Sono due mezzali, sono dei cursori e portatori di palla, non veri organizzatori di gioco. Fonseca è all’inizio, è intelligente e spero si possa correggere perché al di là dei risultati il problema è il gioco, che per ora non esiste“.