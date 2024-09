Boban sul Milan: "La squadra dello scudetto è stata imprudentemente smantellata. E' stato un errore madornale"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Zvonimir Boban ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è un genio e lo ringrazierò a vita perché per amore del Milan accettò di tornare cambiando la storia recente rossonera e di tutti noi. Detto ciò, ora non ho capito cosa fa, quali sono le sue responsabilità e le sue competenze per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine, sarà lui quello giudicato, mica Moncada. Resta il fatto che la squadra dello scudetto e della semifinale della Champions è stata imprudentemente smantellata, su quelle basi si poteva costruire tanto. Per me è stato un errore madornale".

Il croato ha poi ammesso di sentire ancora spesso Paolo Maldini con cui ha giocato prima e poi lavorato come dirigente nel club di via Aldo Rossi: "Paolo Maldini? Lo sento spesso: è un amico grandissimo e lo rimarrà per tutta la vita”.