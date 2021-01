Bonetti: "Il Milan ha dimostrato di saper sopperire alle assenze"

In vista del match di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato il doppio ex Dario Bonetti. Ecco le sue parole: "E' sicuramente una partita molto importante per la Juventus. I bianconeri devono vincere, se non vogliono vedere l'allungo del Milan. Le assenze? Il Milan ha dimostrato di saper sopperire magistralmente alle assenze. Mettiamola così: a livello di varietà di organico la Juve è superiore, ma i rossoneri hanno saputo mutare pelle a seconda delle emergenze".