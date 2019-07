Bonucci, l'indesiderato. Terza estate sul mercato

Due anni fa il suo trasferimento fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Leonardo Bonucci passava dalla Juventus al Milan, dopo lunghi mesi di divisione fra lui e Massimiliano Allegri, dallo sgabello di Porto in poi. Quarantadue milioni di euro, contratto da cinque anni, accoglienza da campionissimo. Poi, all'atto pratico, andò un po' meno. Non malissimo, ma certamente non tale da giustificare un esborso come quello dell'estate 2017.

RITORNO ALLA JUVENTUS - Così, dopo il fallimento della trattativa per Godin, un anno fa Bonucci fu la prima scelta, nello scambio che portava Caldara al Milan, più Gonzalo Higuain. Sembrava che lo scambio accontentasse tutti, almeno fino alla prova del campionato, al rigore sbagliato del Pipita contro la Juventus. Bonucci quest'anno ha fatto benino, senza però fare la differenza nel momento importante.

L'ARRIVO DI DE LIGT E LE SIRENE CITY - Nel computo generale il rischio è che Bonucci possa essere di troppo anche quest'estate, dopo l'arrivo di Matthijs De Ligt. Una sua cessione - intorno ai 35 milioni - verso il Manchester City potrebbe essere chiave dal punto di vista del bilancio, sia per portare moneta nelle casse, sia per una plusvalenza. E poi Bonucci percepisce 7 milioni, tanti. Per la terza volta consecutiva, quindi, il difensore rischia di salutare il proprio club. E per la seconda volta la Juventus.