Borriello: "All'Ibiza grazie a Galliani. Un sogno, vivo in pantaloncini corti"

Intervista concessa ai taccuini de 'La Repubblica' da Marco Borriello, attaccante dell'UD Ibiza che ha così spiegato la decisione maturata la scorsa estate di trasferirsi nel club di terza divisione spagnola: "Ad agosto mi chiama Galliani, che nell’Isla ormai è un habitué, e mi dice di correre da lui al ristorante, l’Ibiza cercava un attaccante. Io non sapevo neppure che avessero una squadra, anche se vengo in vacanza qui da tanto e ho casa, anzi già pensavo di viverci 6-7 mesi l’anno. Avevo offerte da Qatar, Cina, Emirati, posti così, e ho scelto subito Ibiza. È serie C ma il livello è alto, si corre, si picchia, è dura. Non è che segno 5 gol a partita perché vengo dalla serie A italiana e questa è serie C. Non funziona così. Ma è bello, mi diverto, sono ancora vivo. Le donne? Ancora questi discorsi... Ne ho avute di bellissime, certo. Ora cerco l’anima gemella: si deve dire così, no?", ha detto Borriello che racconta anche la sua giornata tipo: "È un sogno. La vita ci ha dato la fortuna di giocare qui. Viviamo in pantaloncini corti. Ora me ne andrò a pranzo al mare, ovvio. Magari al pomeriggio torno al campo per un po’ di fisioterapia. Arriva l’ora dell’aperitivo, e che fai, non te ne bevi uno in spiaggia, col tramonto? Ma niente stravizi, mangio bene ed equilibrato: al mattino ci si vede alle 8.30 allo stadio".