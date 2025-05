Paquetà rischia una squalifica a vita: le difese della moglie e di mister Potter

Lucas Paquetá è ancora sotto indagine da parte della Federazione inglese di calcio (FA) per aver, presumibilmente, provocato delle ammonizioni al fine di favorire determinati scommettitori. Da quando è iniziata l'inchiesta, il centrocampista brasiliano del West Ham sta vivendo una situazione pesante perché rischia una squalifica a vita che gli impedirebbe di competere anche in altre federazioni.

Un fatto che pesa enormemente sulle spalle dell'ex Milan, come dimostrato nell'uscita dal campo ieri contro il Tottenham dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Il suo allenatore, Graham Potter, ha preso parola a riguardo e spiegato la reazione di Paqueta: "Credo sia semplicemente un giocatore che sta facendo del suo meglio e desidera che la situazione migliori. Probabilmente si è sentito un po’ frustrato per l’episodio. E poi si vede un essere umano, non perfetto, ma io amo Lucas. Ha dato tutto, anche in circostanze difficili. Ha dato tutto e ora sta perfettamente bene".

A prendere le sue difese è intervenuta anche sua moglie. Maria Eduarda Fournier, e madre dei due figli di Paquetá: "Non ho mai detto nulla qui, e forse non avrei dovuto farlo! Mio marito ha un atteggiamento e una forza che ammiro e che mi impressiona. Sono due anni che viviamo questo incubo e lui è sempre forte... ha sempre avuto in mente che si sarebbe difeso solo nel momento e nel luogo giusti! Non c’è nulla contro di lui. Non ve ne siete accorti? Alla fine, Dio sa tutto, e solo lui sa perché stiamo passando tutto questo! E solo grazie a lui stiamo bene e viviamo felici come famiglia! Desidero solo che la gente lo rispetti... Le persone sono cattive e ingiuste, e non sanno nulla!", ha scritto su Instagram.