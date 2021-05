Borriello su Juve-Milan: "Sarà l’esperienza a fare la differenza. I rossoneri mi hanno sorpreso in positivo"

In vista del match di domenica tra Juventus e Milan, il doppio ex Marco Borriello ha rilasciato queste parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "E’ una partita tra due squadre in difficoltà, sarà l’esperienza a fare la differenza. Sicuramente per la Juventus non arrivare quarta sarebbe un fallimento totale: sulla carta è superiore. Il Milan mi ha sorpreso in positivo per il campionato che ha fatto. Ha una rosa da 2°-5° posto, ma a questo punto restare fuori dalla Champions sarebbe una beffa".