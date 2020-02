Braida sulla cessione di Piatek: "Non è un giocatore di grande livello"

L'ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, fresco di separazione dal Barcellona, ha parlato così a Radio anch'io sport della cessione di Pitaek a gennaio: "Non voglio fare il professore... In questo momento il calcio difetta di attaccanti. Piatek quest'anno non ha trovato la stessa dimensione della passata stagione, è un buon giocatore ma non è un giocatore di grande livello. È difficile fare determinate valutazioni" riporta tuttomercatoweb.com.