Brescia, Balotelli è già un caso: non convocato e ora c'è l'idea Galatasaray

Non c'è pace per Balotelli. Lo scontro in allenamento con Grosso e il duro confronto con il presidente Cellino hanno incrinato il rapporto tra SuperMario e il Brescia. Qualcosa si è rotto e nelle ultime ore ha cominciato a farsi largo l'ipotesi di un divorzio già a gennaio, tanto che non è stato convocato per la sfida contro la Roma. Una rottura difficile da digerire, visto il rapporto che lega il giocatore all'ambiente. Ma comunque possibile. Soprattutto se dovessero arrivare offerte allettanti. Come quella del Galatasaray - sottolinea La Gazzetta dello Sport - club sempre molto gradito a Balo. Al momento non ci sono trattative in corso in questa direzione. Anche perché prima va definita meglio la questione.