Brescia, Olzer: "Devo ringraziare il Milan per i sei anni passati, da Inzaghi posso imparare tanto"

Il centrocampista offensivo Giacomo Olzer ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura con la maglia del Brescia: “Devo ringraziare il Milan per i sei anni passati, ma soprattutto questa società che mi ha dato l’opportunità di fare parte del campionato dei grandi e crescere sotto tutti i punti di vista. Nel corso della mia breve carriera ho fatto più ruoli, compreso quello di prima punta, e credo che la duttilità è un mio punto di forza. - continua Olzer come si legge sul sito del club – A medio termine l’obiettivo è quello di crescere perché è non è sempre semplice passare dalle giovanili alla prima squadra, dovrà sfruttare tutte le occasioni che mi daranno. In passato sono stato allenato da Gattuso e so quanto sia importante essere allenati da allenatori di personalità come lo stesso Inzaghi, da cui posso imparare tanto”.