Brocchi: "Camarda grande talento, ma deve giocare. Milan? Ha fatto un mercato importante, ma non sempre spendere vuol dire vincere"

L'ex rossonero Cristian Brocchi, presente all'Arena Civica di Milano per la finale della Coppa Italia Primavera, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia: "Speriamo che sia una bella partita. Una finale è sempre bella vederla. Ci sono tanti ragazzi di talento che vanno tutelati ed istruiti, hanno ancora tanta strada davanti"

Su Camarda: "Ha ancora tanta strada davanti. I ragazzi devono giocare, non solo allenarsi con i grandi. Il campionato di Serie C gli servirà. E' un grande talento, ma deve giocare".

Sul percorso dei giovani: "I ragazzi devono giocare. Se uno sta in un top club ma non gioca non ha chance di crescere. Non è vero che solo chi gioca nelle grandi squadre diventa un giocatore importante".

Sul Milan: "Stagione di alti e bassi. Ha fatto un mercato importante, ma non sempre spendere vuol dire vincere. Quando hai dei cambi in panchina è perchè ci sono delle problematiche. Il Milan non ha trovato la quadratura del cerchio non sulla qualità dei giocatori, ma sul resto".

Sulla lotta scudetto: "Ho sempre detto che vincerà l'Inter perchè a più forte. Il Napoli è l'unica che può impensierira, ha meno partite da giocare dei nerazzurri, ma per vincere lo scudetto per me il Napoli deve vincerle tutte".