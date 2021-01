Caccia al terzino destro per lo Spezia: il nome caldo è l'ex rossonero Bellanova

Potrebbe essere di nuovo in Serie A il futuro di Raoul Bellanova in questa stagione. Il terzino classe 2000 di Rho, in forza al Pescara, ha molti estimatori nella massima Serie che lo stanno seguendo con attenzione col Delfino. Di proprietà del Bordeaux, il giocatore lo ha girato in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta per diciotto mesi ma il percorso, di comune accordo coi Girondini, è proseguito al Pescara. Adesso ci pensa con forza lo Spezia: la formazione di Vincenzo Italiano è in cerca di un terzino destro e potrebbe puntare forte sul ventenne che in stagione ha giocato per adesso 14 gare nel complesso.