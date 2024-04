Cafù: "Pato sarebbe stato il più forte del mondo, ma ho giocato con gente davvero forte. Oggi in difesa apprezzo Walker e Hakimi"

Intervistato dal 'Il Messaggero" L'ex difensore di Roma e Milan, Marcos Cafu' ha parlato così di molti e interessanti temi legati alla sua straordinaria carriera calcistica: queste le sue parole.

Quanti campioni incontrati in carriera

"Il più forte di tutti con cui ho giocato è sicuramente Ronaldinho Gaucho. Quello che gli ho visto fare con il pallone, non è spiegabile. Poi viene Ronaldo il Fenomeno. Se non si fosse fatto male avrebbe battuto ogni record. Il terzo? Sono proprio in difficoltà. Perché ho giocato con gente veramente forte. Da Shevchenko a Rivaldo, passando per Seedorf, Pirlo, Totti, Djalminha, sono tantissimi. Per un periodo ho pensato anche che Pato potesse diventare il centravanti più forte del mondo. Se proprio sono costretto a dire un nome, scelgo Totti. Sì, Francesco se lo merita".

Il ricco palmarès

"Nella mia carriera qualcosa ho vinto... Due mondiali, due coppe America, una Confederations Cup, due Scudetti in Italia, uno in Brasile, una Champions, due Supercoppe italiane, due Libertadores, due Recopa Sudamericana, una Supercoppa sudamericana, due Intercontinentali più la coppa del Mondo per club, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea... chissà se dimentico qualcosa. Eppure il record al quale sono più affezionato non è nemmeno essere il record man di presenze nella Seleçao ma essere l’unico calciatore della storia ad aver giocato tre finali mondiali consecutive".

I terzini destri di oggi

"A me piacciono Walker del City, Hakimi del Psg e Alexander Arnold del Liverpool".