Cafu sicuro: "Neymar non è adatto al ruolo di capitano della Nazionale"

Intervistato da FOX Sports, l'ex stella della Nazionale brasiliana Cafu ha criticato la scelta della 'Verdeoro' di assegnare la fascia da capitano a Neymar. Queste le sue parole: "Gli hanno dato questa responsabilità, ma non è da lui. Non dico che non voglia farlo, ma non lo vedo in grado di risolvere una discussione tra Thiago Silva e Tite. Non ha le caratteristiche per fare il capitano della Nazionale, non è adatto".