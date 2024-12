Calhanoglu: "Il mio percorso in Italia non è stato facile, ma sono contento del cammino fatto e mi sento felice"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen, il centrocampista nerazzurro ha parlato così della corsa Scudetto e della sconfitta del Napoli nello scontro diretto contro la Lazio:"Non è cambiato niente per noi, il nostro obiettivo è sempre portare in alto l'Inter e guardiamo solo a noi stessi. Ci manca una partita contro la Fiorentina, continuiamo a lavorare e a credere in quello a cui abbiamo creduto sempre".

Il regista turco dell'Inter ha poi parlato della gara di Champions League contro le Aspirine: "Dopo sette anni sono tornato per la prima volta, sono contento perché rivedo i miei ex compagni e le persone che lavoravano qui, non vedo l'ora di vederli domani. Ci sono tante emozioni che ho vissuto qui a Leverkusen nei tre anni vissuti qua, poi il mio percorso in Italia non è stato facile ma sono contento del cammino fatto e mi sento felice, sto continuando a migliorarmi".