Calhanoglu provoca il Milan nelle storie: due stelle contro una al posto degli stemmi

E' il giorno del derby di Milano, una partita che porta con sè sempre molta adrenalina e duelli in campo. Uno dei temi centrali da qualche anno a questa parte è sempre la sfida dei rossoneri contro il grande ex Hakan Calhanoglu, diventato all'Inter un perno e che nei derby scorsi ha saputo anche far male alla sua ex squadra.

Calhanoglu, spesso preso di mira dai suoi vecchi tifosi, questa mattina nelle storie di Instagram il calciatore turco ha pubblicato la classica grafica di presentazione della sfida di stasera. All'interno di quella odierna una chiara provocazione da parte del 20 nerazzurro che al posto dei due stemmi di Inter e Milan ha messo due stelle e una stella, come mostrato in foto. Un gesto che accende ulteriormente l'atmosfera del derby.