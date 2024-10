Capello e la vittoria contro il Foggia per 8-2: "Eravamo sotto a fine primo tempo, vi racconto cos'è successo all'intervallo"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così a Trento al Festival dello Sport durante l'evento "Il Milan degli Invincibili": "All'ultima giornata di campionato del 91-92 andiamo a Foggia. Il presidente Berlusconi voleva vincessimo anche quella partita. A fine primo tempo perdevamo 2-1. Qualcuno del Foggia, uscendo dal campo, diceva 'ma sono questi i grandi campioni?'. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che ci stavano prendendo per il culo. Alla fine la partita è finita 8-2.

Con i corsi da manager che mi ha fatto fare il presidente Berlusconi sono cresciuto tanto. Ho incontrato tante persone che non centravano con il calcio, ma ho imparata tanto, come la gestione del gruppo. Un allenatore deve comportarsi allo stesso modo con tutti, io pretendevo solo il rispetto per me e per i compagni. Ai ragazzi poi dicevo di trattare bene anche tutti i dipendenti di Milanello".