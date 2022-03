Capello: "Milan, per lo scudetto servono allegria e attenzione. Ogni punto può essere quello determinante"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha dato questo consiglio a Stefano Pioli e al suo Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Cosa consiglio ai rossoneri? Di metterci la solita allegria ma anche qualcosa in più. Le partite che mancano sono poche, c’è un gruppo di squadre pronte ad approfittare dell’errore dell’altra e non si può mollare niente. Occorrono massima attenzione e concentrazione, ogni punto può essere quello determinante, può regalare o far perdere lo scudetto. E serve anche assoluta convinzione".