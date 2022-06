Capello: "Non mi aspettavo questo stallo del Milan, si sono fatti sfuggire alcuni obiettivi importanti"

MilanNews.it

In merito allo stallo sul mercato che sta vivendo il Milan, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha dichiarato a ilgiornale.it: "Non mi aspettavo questo stallo del Milan. Ci hanno messo troppo e si sono fatti sfuggire alcuni obiettivi importanti. I dirigenti rossoneri sono svegli e bravi e avevano trovato i giocatori giusti per rinforzare la squadra ma se non ti sbrighi poi arrivano francesi e inglesi e non ce n'è per nessuno".