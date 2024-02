Capello racconta come ha aiutato Ibra, Van Basten e Seedorf a migliorare nelle conclusioni

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in merito al momento complicato a livello realizzativo di Rafael Leao, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha raccontato alcuni esempi di giocatori che ha aiutato nella sua carriera per migliorare nelle conclusioni. Tra questi ci sono Ibrahimovic, Van Basten e Seedorf.

Ecco le sue parole: "A Ibra cambiai la postura quando calciava: aveva il 46 di piede e un modo di appoggiarlo che non era funzionale al modo in cui tirava. Una volta, mentre Van Basten si allenava sulle punizioni, mi avvicinai e gli dissi: 'Marco, hai un problema con la rincorsa'. Ci lavorammo, correggemmo, e la domenica successiva segnò su punizione. E poi Seedorf a Madrid: in allenamento è cresciuto tantissimo nelle conclusioni. Come vede parliamo di campioni, di grande talento: se la base è questa, il lavoro dà i suoi frutti. Leao appartiene a questa categoria, è un calciatore di livello internazionale".