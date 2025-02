Capello sul Milan: "Felix e Gimenez non basteranno a colmare il gap con quelle davanti se Conceiçao non troverà in fretta la chiave per svoltare dal punto di vista tattico"

In merito alla corsa per la Champions League, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così la situazione di Milan e Juventus dopo il successo della Fiorentina contro l'Inter: "Se i viola mantengono la forma, sarà molto complicato per la Juve e ancora di più per il Milan rincorrere un posto nella prossima Champions. So che ieri molti tifosi bianconeri e rossoneri avranno sorriso per la sconfitta dell’Inter, ma fossi in loro sarei un po’ preoccupato per le sorti della mia squadra. La Juve è lì, ma a livello di qualità di gioco mi sembra inferiore sia alla Fiorentina che alla Lazio.

Mentre il Milan - staccato di sette punti, anche se con una partita in meno (il recupero contro il Bologna ndr) - al di là dell’entusiasmo per un mercato positivo, mi pare ancora lontano dall’aver trovato un’identità di squadra. E non basterà l’enorme qualità di Joao Felix o il buon inserimento di Santiago Gimenez in attacco a colmare il gap con chi sta davanti, se Conceiçao non troverà in fretta la chiave per svoltare dal punto di vista tattico".