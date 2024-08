Cassano esalta Morata: "Il Milan ha fatto il miglior acquisto della Serie A"

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, intervenuto su Twitch a "Viva el Futbol", ha commentato così il pareggio del Milan per 2-2 contro il Torino: "Il primo tempo del Milan è stato un disastro: ritmo lento e compassato. Davvero poca roba. La squadra di Fonseca ha lasciato tanto campo al Torino, che non ha fatto minimamente fatica a ripartire in contropiede con frequenza. Nel secondo tempo poi i granata sono scesi un po’ fisicamente.

Detto questo, il Milan, a mio avviso, ha fatto il miglior acquisto della Serie A, ovvero l’attaccante. Morata è un giocatore con un qualità diversa, è fantastico. Sono contento che abbia anche segnato. Non si è allenato nemmeno tanto con i suoi nuovi compagni, ma si vede da lontano che è un giocatore diverso dagli altri, è fenomenale".