Che fine ha fatto Mastour? L'ex talento rossonero debutta in Kings League

Che fine ha fatto Achim Mastour? Ex astro nascente del Settore Giovanile del Milan, oggi è impegnato in Kings League.

Infatti, settima giornata in arrivo, la Kings League Lottomatica.sport Italy si sta inoltrando sempre più nella seconda parte della Regular Season. I dodici team partecipanti si affronteranno nelle gare in programma lunedì 24 marzo dalle ore 17:00 alle 22:00 presso la Fonzies Arena di Milano, sold out per l’occasione.

Mastour in Kings League, le ultime novità:

New entry nel team degli arbitri. Dopo 16 anni di carriera in campionati professionistici e più di 200 presenze tra Serie A e B, Eugenio Abbattista entra nel team arbitrale della Kings League. L’ex calciatore del Milan Hachim Mastour, da tempo annunciato come Wild Card dei FC Zeta, disputerà la sua prima partita in questa competizione contro FC Caesar.