Chelsea-Higuain, ufficialmente finita. Anche con la Juventus

Il Chelsea ha ufficializzato l'interruzione di cinque contratti in essere per la prossima stagione. C'è chi, come Rob Green, dice addio al calcio. Altri a cui non viene rinnovato il contratto, come Gary Cahill. E poi c'è Gonzalo Higuain, arrivato in prestito in inverno per riabbracciare il maestro Maurizio Sarri, frettolosamente non confermato per la prossima annata, nonostante un blocco di mercato che colpirà la formazione di Roman Abramovich. Solo cinque gol in diciotto presenze, una Europa League vinta ma da non protagonista, il terzo posto agguantato nelle ultime settimane.

PACCO POSTALE - Così, a un anno dal suo annuncio al Milan in grande stile (i primi di agosto) e a tre dal pagamento della clausola al Napoli, Higuain è diventato un indesiderato, sia per la Juventus che per le altre grandi. In Italia solo l'Inter potrebbe permettersi il suo stipendio, da 7,5 milioni di euro più bonus - facilmente arriva a 9 - ma non c'è nessuna trattativa. C'è un mezzo intrigo con la Roma che, però, vorrebbe pagarlo come Dzeko, intorno ai 4-4,5 a stagione. Troppo poco per ora, a meno che la Juventus non collabori sullo stipendio.

IL MESSAGGIO AL CHOLO - Higuain ha ancora degli estimatori, ma la realtà è che economicamente rischia di diventare un'ancora troppo esagerata per chi vuole scommettere su di lui. Si è proposto all'Atletico Madrid che, però, ha già Alvaro Morata come acquisto dal Chelsea, oltre a Joao Felix, pagato 126 milioni di euro. Insomma, per il momento la via d'uscita non si vede ancora. A meno che la Juventus non ci voglia puntare, sebbene tutti quanti pensano che la sua avventura sia ufficialmente finita.