Chelsea, Thiago Silva: "Al Milan i migliori anni della mia vita"

A margine del netto successo per 3-0 sul Milan, il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato dal terreno di gioco di Stamford Bridge. Questo il suo pensiero raccolto da TMW: “Mi sono sentito bene in campo, è stato un giorno speciale perché ho affrontato il mio vecchio club e sarà emozionante giocarci di nuovo contro a San Siro fra una settimana. Col Milan ho vissuto i migliori anni della mia vita. Spero che anche martedì possa essere una notte speciale come lo è stata ieri sera”.

La prima vittoria di Potter in Champions. Cosa ha portato il cambio con Tuchel?

“Si vede che è un allenatore speciale. E’ molto umano, abbiamo parlato tantissime volte. A volte non basta essere eccellenti allenatori di campo, è importante avere la gestione del gruppo e lui sa unire la parte di campo a quella umana. E’ stata una vittoria importante per lui”.

La presenza allo stadio di Boehly?

“Parliamo sempre col nuovo proprietario del Chelsea, è importante sentire la sua vicinanza. Abbiamo cambiato proprietà ma la storia continua e noi in campo dobbiamo proseguire sulla via dei successi”.