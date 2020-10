Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Per lui non ci sono più parole. Fenomenale. Ma c’è un blocco di giocatori cresciuti in maniera esponenziale: Donnarumma, Kessie, Calhanoglu. La sua assenza peserà".