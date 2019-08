Colombo: "Progetto giovani? Sì, ma siamo il Milan: servono trascinatori"

Angelo Colombo, ex giocatore rossonero, tramite Tuttomercatoweb.com ha parlato dei giovani in rosa: "Progetto giovani? Sì, ma siamo il Milan. Non possiamo fare un campionato da metà classifica. Ripeto, siamo il Milan, la squadra che ha vinto più di tutti in Italia e in Europa. I giovani vanno bene, è la filosofia dell'Arsenal e dell'Ajax ma ci vogliono giocatori che possano trascinare ed essere d'esempio. E non vedo queste figure. Spero di sbagliarmi ovviamente".