Colombo si gode Empoli: "Avevo bisogno di risentirmi importante"

Dopo aver giocato parte della tournée americana con il Milan, l'attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo è stato girato in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni all'Empoli dove ha avuto un ottimo impatto fin dal primo momento. Questa mattina il centravanti cresciuto nel settore rossonero si è concesso per un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua nuova esperienza, della scelta di Empoli ma anche dell'estate con il Milan, di Ibra e del nuovo tecnico Fonseca.

Le parole di Colombo sulla scelta di trasferirsi all'Empoli: "Siamo partiti bene ma cosa più difficile è continuare quando la palla scotterà di più. Anche a Monza ero partito così e poi non è finita nel migliore dei modi. Empoli è una rivincita per me, un'opportunità per dimostrare a me stesso che ho capito gli errori. Li ho scelti perché li ho visti proprio convinti. Io avevo bisogno di risentirmi importante".