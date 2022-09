Como, Cutrone: "Ho il Milan nel cuore. Spero sempre nello scudetto"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero ora al Como, ha parlato così dei gol che non dimenticherà mai, entrambi segnati con la maglia del Milan: "A San Siro contro il Rijeka in Europa League e al debutto da titolare in A a Crotone. Parliamo sempre di Milan. Se il Milan è il favorito per lo scudetto? Non lo so ma ci spero sempre. Il mio cuore è anche lì".