Compleanno di Tassotti, il suo palmares rossonero tra campo e panchina

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi un pezzo della storia rossonera come Mauro Tassotti compie 63 anni ed è giusto celebrarlo con una rassegna di tutti i trofei che ha vinto nei suoi anni trascorsi in rossonero che sono stati tanti. Ben 17 stagioni da giocatore, 5 da tecnico della Primavera e 9 da allenatore in seconda di Carlo Ancelotti, suo ex compagno di squadra. Da giocatore ha vinto: Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96), 3 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 3 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1994), 4 Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994), 1 Mitropa Cup (1982), 1 Mundialito per Clubs (1987), 2 finali di Coppa dei Campioni (1993, 1995), 2 finali di Coppa Intercontinentale (1993, 1994), 1 finale di Supercoppa Europea (1994), 1 Premio "Gaetano Scirea" (1996). Da allenatore della Primavera ha vinto due Tornei di Viareggio (1999, 2001). Da allenatore in seconda: 1 Scudetto (2003-04), 2 Champions League (2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 1 Supercoppa Italiana (2004). Dati raccolti da magliarossonera.it.