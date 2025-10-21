Compleanno Gabbia: gli auguri di Theo Hernandez al difensore

Compleanno Gabbia: gli auguri di Theo Hernandez al difensoreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00Gli ex
di Enrico Ferrazzi

>Sul proprio profilo su X, Theo Hernandez, ex terzino rossonero ora all'Al Hilal, ha fatto gli auguri a Matteo Gabbia che oggi compie 26 anni: "Tanti auguri!" il messaggio del francese accompagnato da due foto in maglia rossonera insieme proprio al difensore italiano. 