Adani su Milan-Fiorentina: "Modric ha fatto di più di tutti e quattro i centrocampisti viola messi assieme"

Daniele Adani, ex difensore viola, ha commentato così a Passione Fiorentina la sconfitta dalla squadra di Pioli contro il Milan: "La Fiorentina mi ha deluso tantissimo. E' riuscita a non creare mai pensieri al Milan che ha meritato per me la vittoria. La Fiorentina ha buttato via una grande occasione per mancanza di personalità, di idee e di coraggio. Le occasioni da gol non arrivano da sole, te le devi creare, se no arrivano solo per errori degli avversari. E infatti il gol come è arrivato? Maignan ha respinto la palla sulla pancia di Gabbia ed è andata dentro. Altrimenti la Fiorentina non ha fatto nulla per fare gol. Quindi se non ti procuri opportunità per segnare la partita per me non meriti di vincere.

Il rigore? Per me non c'era, ma resta il fatto che la Fiorentina per me non meritava di pareggiare questa partita. Io la penso così. E' stata una grande occasione buttata via dai viola. Modric per me ha fatto di più di tutti e quattro i centrocampisti della Fiorentina messi assieme. I violi sono venuti a San Siro giocando con cinque difensori e un centrocampo a rombo, con Fazzini vertice alto, e davanti Kean nel deserto".

